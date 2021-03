Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Некоторые помощники Байдена и вице-президент США Камала Харрис ранее говорили о том, что если заплатить компенсацию, то американцы добровольно сдадут нелицензированное оружие. Речь идет об огнестрельном оружии, которое ранее было собрано из нескольких видов оружия. На таком оружии нет серии и номера, то есть оно не лицензированное.

В частности, денежную компенсацию в обмен на штурмовое оружие предложили пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, заместитель главы администрации Дженнифер О’Мэлли Диллон и Седрик Ричмонд, старший советник Байдена и директор Управления по взаимодействию с общественностью.

Но сами американцы также смогут заплатить и зарегистрировать такое оружие.

Мнения законодателей разделились. Одни считают, что американцы имеют право владеть таким оружием, как, к примеру, автоматы AR-15 и AK-47. Другие говорят, что это опасное оружие и его необходимо сдать.

В Белом доме также прозвучало мнение, что сдача нелицензированного оружия – ничтожный шаг на пути к контролю над огнестрельным оружием в стране. В целом, у американцев есть от 15 до 16 миллионов единиц такого оружия на руках.

Но все же Байден призвал к конфискации такого оружия без выплаты компенсации, так как изначально оно было незарегистрированное.

Thank you @BetoORourke take guns. Please. No one needs an assault weapon. This is a crisis.

— Jen Psaki (@jrpsaki) September 13, 2019