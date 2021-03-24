В администрации президента США Джо Байдена предложить изъять у американцев нелицензированное оружие. Компенсация за это не предусмотрена.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Некоторые помощники Байдена и вице-президент США Камала Харрис ранее говорили о том, что если заплатить компенсацию, то американцы добровольно сдадут нелицензированное оружие. Речь идет об огнестрельном оружии, которое ранее было собрано из нескольких видов оружия. На таком оружии нет серии и номера, то есть оно не лицензированное.

В частности, денежную компенсацию в обмен на штурмовое оружие предложили пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, заместитель главы администрации Дженнифер О’Мэлли Диллон и Седрик Ричмонд, старший советник Байдена и директор Управления по взаимодействию с общественностью.

Но сами американцы также смогут заплатить и зарегистрировать такое оружие.

Мнения законодателей разделились. Одни считают, что американцы имеют право владеть таким оружием, как, к примеру, автоматы AR-15 и AK-47. Другие говорят, что это опасное оружие и его необходимо сдать.

В Белом доме также прозвучало мнение, что сдача нелицензированного оружия – ничтожный шаг на пути к контролю над огнестрельным оружием в стране. В целом, у американцев есть от 15 до 16 миллионов единиц такого оружия на руках.

Но все же Байден призвал к конфискации такого оружия без выплаты компенсации, так как изначально оно было незарегистрированное.

Thank you @BetoORourke take guns. Please. No one needs an assault weapon. This is a crisis. — Jen Psaki (@jrpsaki) September 13, 2019

В Белом дом подтвердили, что позиция Байдена в поддержку добровольного выкупа оружия или принуждение владельцев к регистрации в соответствии с Национальным законом об огнестрельном оружии не изменилась.

Ранее Национальная стрелковая ассоциация (NRA), группа по защите прав на оружие в США, критиковала Байдена и Харрис за якобы желание “конфисковать” оружие и заявляла, что Байден “оставит американцев беззащитными и на милость преступников”.

Накануне президент США Джо Байден призвал законодателей принять закон, регулирующий контроль над огнестрельным оружием. Заявление прозвучало на фоне седьмого случая массовой стрельбы за неделю.

Байден сказал, что случай массовой стрельбы в Колорадо, когда в продуктовом магазине застрелили 10 человек, должен подтолкнуть “Вашингтон и всю страну к действиям”.

Судебный комитет Сената планирует провести на следующей неделе слушания по вопросу контроля над оружием. Два законопроекта, принятые Палатой представителей, касались того, кто может покупать оружие и как закрыть лазейки в проверках анкетных данных. Но в Сенате пока что нет голосов, чтобы принять эти законопроекты. Проблема в том, какие данные и в каких случаях следует проверять. Часть законодателей настаивает на том, что нужно проверять анкетные данные покупателей у лицензированных поставщиков. Другие говорят о том, что важно проверять и тех, кто покупает оружие “на руках”, к примеру, у своих друзей или родственников. В последнем случае сложно разработать алгоритм, отслеживающий такие покупки.