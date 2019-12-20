Об этом сообщает The Daily Beast.

Полное название законопроекта – Defending American Security from Kremlin Aggression Act (“Акт о защите безопасности США от кремлевской агрессии”). Он был внесен в Сенат еще в феврале 2019 года сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и представителем Демократической партии Робертом Менендесом.

Именно Грэм называл DASKA законопроектом о санкциях “из ада”.

Журналисты издания выяснили, что после того как сенатор Грэм предложил расширить санкционный список в отношении РФ, один из чиновников Государственного департамента направил председателю профильного комитета Сената письмо объемом 22 страницы против нового проекта санкций.

Законопроект Грэма предлагает расширить список санкций в отношении российских граждан и компаний за то, что Россия ведет агрессивную политику в отношении Украины, вмешивалась в американские выборы 2016 года, а также ответственная за военные действия в Сирии и преследует права и свободы граждан.

В письме представителя Госдепа сказано, что они выступают “решительно против” законопроекта, если его не изменят. Санкции против РФ якобы будут иметь негативные последствия для американских союзников в Европе.

В Белом доме подтвердили, что предложенные санкции будут иметь негативное влияние на новые энергетические разработки в России, работу американских банков в РФ, а также американские активы в РФ.

Чиновник Белого дома подчеркнул, что законопроект “грозит мировым энергетическим, товарным, финансовым и другим рынкам”, поскольку направлен “почти на весь спектр внешней коммерческой деятельности с Россией”.

В Госдепе суть письма комментировать не стали, но заявили, что знают о том, что в Белом доме всецело поддерживают различные методы сдерживания российской агрессии в мире.

Также в письме есть строка, которая может быть истолкована как скрытая угроза Кремлю, ссылаясь на нынешнюю способность администрации вводить новые санкции.

“Соединенные Штаты могут нанести гораздо больший экономический ущерб с помощью этих санкций, и администрация, не колеблясь, введет их, если поведение России не изменится существенно”, – говорится в заявлении.

Доработать законопроект Грэма также призвали в Торговой палате США и Американском институте нефти.

Поскольку в комитете законопроект одобрили, Грэм заявил:

“Я готов сотрудничать со своими коллегами над улучшением этого законопроекта, но он должен быть сильным, чтобы иметь смысл”.

Следующий шаг – голосование в Сенате. Пока что неясно, когда оно состоится.