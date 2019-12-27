В аэропорт «Борисполь» запустили новый 3-секционный дизель-поезд

Сегодня, 27 декабря, "Укрзализныця" запустила в первый рейс по маршруту "Киев-Пассажирский - Борисполь - Аэропорт" новый дизель-поезд ДПКр-3 украинского производства.

Об этом пишет издание ЦТС.

Отмечается, что поезд состоит из трех вагонов, это позволит перевозить большее число пассажиров в пиковые часы. Всего он рассчитан на 470 пассажиров с учетом стоячих мест.

Наиболее просторным является промежуточный вагон, в котором предусмотрено 61 место по схеме 2х2, там же имеется санитарный модуль. В одном из головных вагонов 58 мест по схеме 2х3, в нем же находится купе стюарда. В другом головном вагоне – 51 место, в этом вагоне находится санитарный модуль увеличенного размера для пассажиров с особыми потребностями, также есть место для колясок.

Кроме того, пассажирские места оборудованы индивидуальными розетками с USB-разъемами, в салоне установлены информационные мониторы, также есть три салонных кондиционера инверторного типа мощностью 26 кВт каждый.

Также специально для маршрута в Борисполь создатели поезда дополнительно установили 6 блоков стеллажей для багажа.