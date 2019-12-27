В аэропорт «Борисполь» запустили новый 3-секционный дизель-поезд

Об этом пишет издание ЦТС.
Отмечается, что поезд состоит из трех вагонов, это позволит перевозить большее число пассажиров в пиковые часы. Всего он рассчитан на 470 пассажиров с учетом стоячих мест.
Наиболее просторным является промежуточный вагон, в котором предусмотрено 61 место по схеме 2х2, там же имеется санитарный модуль. В одном из головных вагонов 58 мест по схеме 2х3, в нем же находится купе стюарда. В другом головном вагоне – 51 место, в этом вагоне находится санитарный модуль увеличенного размера для пассажиров с особыми потребностями, также есть место для колясок.
Кроме того, пассажирские места оборудованы индивидуальными розетками с USB-разъемами, в салоне установлены информационные мониторы, также есть три салонных кондиционера инверторного типа мощностью 26 кВт каждый.
Также специально для маршрута в Борисполь создатели поезда дополнительно установили 6 блоков стеллажей для багажа.
- Ранее “Укрзализныця” запустила сдвоенные составы экспрессов из Киева в аэропорт “Борисполь”.
- 30 ноября прошлого года в Киеве с центрального ж/д вокзала запустили скоростной экспресс в аэропорт “Борисполь”. В первые часы работы железнодорожного скоростного экспресса Киев – Международный аэропорт “Борисполь” на его рейсы уже было продано 139 билетов. На второй день после запуска экспресс Киев – Борисполь поломался. В пяти километрах от аэропорта поезд остановился, а опаздывающие на свои рейсы пассажиры сошли с поезда.