В аэропорту Йемена произошел мощный взрыв во время прибытия членов правительства: есть убитые и раненые

Об этом сообщает издание Alarabiya.
По предварительным данным, эпицентром взрыва стал терминал аэропорта Аден. Однако министры не успели выйти из самолета.
Корреспондент издания сообщил, что в результате взрыва много погибших и пострадавших. Конкретных данных пока нет.
На видеоролике с места событий слышно, что взрыв сопровождался выстрелами и спровоцировал пожар. В полиции отметили, что министры не пострадали.
مراسل العربية: 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن #العربية pic.twitter.com/qvBx4w54ye
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 30, 2020
Вместе с тем правоохранители подозревают, что взрывчатку сбросили с помощью беспилотника. Сейчас члены правительства в безопасном месте.
مباشر من #العربية | استهداف وزراء #الحكومة_اليمنية الجديدة لدى وصولهم #مطار_عدن https://t.co/NUJItYrx3V
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 30, 2020
- В отделении интенсивной терапии, где лечат пациентов с COVID-19, на юге Турции после взрыва кислородного баллона вспыхнул пожар, в результате которого погибли восемь человек.