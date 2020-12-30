В аэропорту Йемена произошел мощный взрыв во время прибытия членов правительства: есть убитые и раненые

В среду, 30 декабря, в аэропорту Адена (Йемен) прогремел мощный взрыв. Он раздался в момент прибытия члене правительства страны.

Об этом сообщает издание Alarabiya.

По предварительным данным, эпицентром взрыва стал терминал аэропорта Аден. Однако министры не успели выйти из самолета.

Корреспондент издания сообщил, что в результате взрыва много погибших и пострадавших. Конкретных данных пока нет.

На видеоролике с места событий слышно, что взрыв сопровождался выстрелами и спровоцировал пожар. В полиции отметили, что министры не пострадали.

مراسل العربية: 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن #العربية pic.twitter.com/qvBx4w54ye — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 30, 2020

Вместе с тем правоохранители подозревают, что взрывчатку сбросили с помощью беспилотника. Сейчас члены правительства в безопасном месте.