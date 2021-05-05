В аеропорту індонезійського міста Медан тестували на коронавірус COVID-19 уже використаними наборами. Через цей скандал у країні відбулися арешти.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Так, в Індонезії затримали п’ятьох працівників державної фармацевтичної компанії Kimia Farma. Їх підозрюють у тому, що вони промивали вже використані набори для тестування на COVID-19, після чого продавали їх знову (йдеться про набори для взяття мазків із носа).

Їх використовували в аеропорту Kualanamu International Airport у місті Медан на Суматрі. Там робили експрес-тести на антиген для пасажирів, а набори для тестування надавала компанія Kimia Farma.

За даними поліції, такими використаними наборами могли протестувати близько 9 тисяч людей в аеропорту. Правоохоронці вважають, що аеропорт отримував ці набори з грудня минулого року, і фармкомпанія заробила на цьому 1,8 млрд рупій (понад 124 тис. доларів).

Розслідування розпочали після скарг пасажирів, що вони отримали помилково позитивні результати тестів. Минулого тижня поліція направила до пункту тестування в аеропорту співробітника під прикриттям, який видавав себе за пасажира.

Після того, як його тест показав позитивний результат, на місце прибули інші правоохоронці. Вони провели обшуки і знайшли набір для тестування на коронавірус, який використали повторно.

Правоохоронці вже зібрали свідчення 23 людей у цій справі.

Крім того, двоє юристів, які останнім часом часто літали через вказаний аеропорт, планують подати колективний позов до суду на фармацевтичну компанію, інформує видання South China Morning Post. Вони хочуть отримати 1 мільярд рупій (69 тисяч доларів) компенсації за кожного постраждалого пасажира.

Щодня в аеропорту тестували від 100 до 200 пасажирів (деяких уже використаними наборами, а деяких новими).

Заарештованих співробітників Kimia Farma звинувачують у порушенні законів про охорону здоров’я та захист прав споживачів. Поліція зараз перевіряє, чи використовувались гроші від шахрайства для будівництва розкішного будинку одного із затриманих.

Крім того, правоохоронці перевіряють, чи були пасажири, які інфікувалися коронавірусом після тестування використаними наборами.

У компанії Kimia Farma заявили, що звільнили усіх причетних до шахрайської схеми, а також пообіцяли посилити внутрішній контроль.