В международном аэропорту "Киев" пассажиры могут пройти ПЦР-тест на коронавирус и получить результаты на электронную почту в течение суток.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

“Итак, пассажиры, которые только что прилетели в международный аэропорт “Киев”, могут пройти ПЦР-тестирование в специальном пункте, который после открытия международного сообщения заработал в аэропорту”, – говорится в сообщении.

Тест можно сдать возле медпункта на первом этаже терминала А.

ПЦР-тестирование доступно и для пассажиров из “красной зоны”, и для прилетевших из стран “желтой” и “зеленой” зоны.