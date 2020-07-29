Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
“Итак, пассажиры, которые только что прилетели в международный аэропорт “Киев”, могут пройти ПЦР-тестирование в специальном пункте, который после открытия международного сообщения заработал в аэропорту”, – говорится в сообщении.
Тест можно сдать возле медпункта на первом этаже терминала А.
ПЦР-тестирование доступно и для пассажиров из “красной зоны”, и для прилетевших из стран “желтой” и “зеленой” зоны.
- Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья Украины меняет критерии для определения стран, которые входят в “красную зону”. С 1 августа список таких стран будет определяться по двум показателям.