Об этом в Twitter заявил представитель американского контингента в Афганистане Сонни Леггетт.
По его словам, самолет упал в провинции Газни.
“Пока причина аварии расследуется, нет никаких признаков того, что крушение произошло из-за вражеского огня. Мы предоставим дополнительную информацию по мере ее появления”, – отметил Сонни Леггетт.
При этом он сообщил, что заявления группировки “Талибан” о крушении еще одного самолета является неправдой.
Как сообщает британская телерадиокомпания BBC, пока неясно, сколько людей было на борту Bombardier E-11A.
Аккаунты талибов в социальных сетях опубликовали неподтвержденные кадры, показывающие сгоревший самолет с маркировкой ВВС США.
На видео показан Bombardier E-11A – самолет, используемый ВВС США для наблюдения за территориями Афганистана.
- 8 января 2019 года сообщалось, что афганские талибы, что отзывают мирные переговоры с США, которые должны были состояться в Катаре. Причина – разногласия сторон по поводу повестки дня и участия в переговорах некоторых афганских чиновников.