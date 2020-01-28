Военное командование США сообщало, что в Афганистане разбился американский военный самолет Bombardier E-11A.

Об этом в Twitter заявил представитель американского контингента в Афганистане Сонни Леггетт.

По его словам, самолет упал в провинции Газни.

“Пока причина аварии расследуется, нет никаких признаков того, что крушение произошло из-за вражеского огня. Мы предоставим дополнительную информацию по мере ее появления”, – отметил Сонни Леггетт.

При этом он сообщил, что заявления группировки “Талибан” о крушении еще одного самолета является неправдой.

Как сообщает британская телерадиокомпания BBC, пока неясно, сколько людей было на борту Bombardier E-11A.

Аккаунты талибов в социальных сетях опубликовали неподтвержденные кадры, показывающие сгоревший самолет с маркировкой ВВС США.

На видео показан Bombardier E-11A – самолет, используемый ВВС США для наблюдения за территориями Афганистана.