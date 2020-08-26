По меньшей мере 70 человек погибли и десятки травмированы в результате внезапного наводнения в провинции Парван на севере Афганистана.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Наводнение обрушилось на город Чарикар рано утром в среду, когда люди еще спали.

По словам пресс-секретаря провинции Вахида Шакар, среди жертв много женщин и детей. Прогнозируется, что количество погибших будет только расти.

На снимках из Чарикара видно, как спасатели работают на месте происшествия, разбирают завалы.

Президент Афганистана Ашраф Гани приказал оказать экстренную помощь пострадавшим.

В северных и восточных частях Афганистана летом часто бывают ливни, которые ведут к наводнениям.

В августе уже 16 человек, в основном дети, погибли в результате внезапного наводнения в селе в восточной провинции Нангархар.