Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Наводнение обрушилось на город Чарикар рано утром в среду, когда люди еще спали.
По словам пресс-секретаря провинции Вахида Шакар, среди жертв много женщин и детей. Прогнозируется, что количество погибших будет только расти.
На снимках из Чарикара видно, как спасатели работают на месте происшествия, разбирают завалы.
Президент Афганистана Ашраф Гани приказал оказать экстренную помощь пострадавшим.
В северных и восточных частях Афганистана летом часто бывают ливни, которые ведут к наводнениям.
В августе уже 16 человек, в основном дети, погибли в результате внезапного наводнения в селе в восточной провинции Нангархар.
- В Пакистане в результате наводнения, вызванного муссонными дождями, всего за три дня погибли, по меньшей мере, 90 человек.