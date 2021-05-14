Про це повідомляє ВВС.
Це другий за три дні вибух. Талібан каже, що непричетний до вибуху.
В четвер, в провінціях Кандагар та Кундуз, в результаті вибухів загинули 9 осіб.
Новий вибух стався після того, як менше, ніж тиждень тому біля школи в Кабулі був ще один вибух, в результаті якого загинули понад 40 осіб. Більшість – учениці жіночої статі. Ще 165 – поранені.
В четвер в країні оголосили про перемир’я у зв’язку з мусульманським святом – Рамаданом.
Кабул залишається в стані підвищеної боєготовності після того, як минулого місяця президент США Джо Байден повідомив про повний вивід американських військ з території Афганістану.
Однак, поки що жодна з терористичних груп не взяла на себе відповідальність за вибух. Представник Талібану Забіхулла Муджахід сказав, що вони до цього не причетні.
Протягом багатьох років в цьому ж районі було чимало вибухів – атак з боку терористичної організації ІДІЛ.
- Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.
- Байден вважає, що вивести американські війська з Афганістану до 1 травня, про що раніше домовився Дональд Трамп, практично нереально.