В Афганистане началась вакцинация от коронавируса. Первыми прививки получат сотрудники сил безопасности, медицинские работники и журналисты.

Об этом пишет Reuters.

В этом месяце пострадавшая от войны страна получила 500 000 доз вакцины AstraZeneca от Индийского института сывороток (SII), который производит вакцину для стран со средним и низким доходом.

На церемонии в президентском дворце исполняющий обязанности министра здравоохранения Вахид Майро заявил, что вакцины получат 250 000 человек, в основном из секторов безопасности, здравоохранения, образования и СМИ.

“Сегодня удачный день для Афганистана, поскольку мы запускаем первую кампанию вакцинации, но распространить этот план на всю страну будет непросто”, – отметил он.

Президент Ашраф Гани заявил, что эпидемия по-прежнему является серьезной проблемой для страны, и призвал медицинских работников проводить вакцинацию людей справедливым и прозрачным образом.

В Афганистане зарегистрировано 55 646 случаев инфицирования и 2 435 случаев смерти от коронавируса. Но эксперты говорят, что случаи заболевания значительно занижены из-за низкого уровня тестирования и ограниченного доступа к медицинскому обслуживанию.