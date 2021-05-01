Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Вибух стався пізно ввечері в п’ятницю недалеко від гостьового будинку, в Пулі-Аламі, столиці східної провінції Логар, де зупинялися студенти.

Зазначається, що в результаті інциденту постраждали близько 90 осіб. Свідки розповіли, як обвалилися дахи та жертви виявилися в пастці під завалами. Деякі із загиблих були старшокласниками, які готувалися до вступних іспитів в університет.

В Афганістані спостерігається сплеск насильства з тих пір, як президент США Джо Байден оголосив про виведення американських військ до 11 вересня.