В Африке туристов перестали пускать в национальные парки, где живут гориллы. Человекообразные обезьяны оказались "на карантине" из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Многие из национальных парков, где живут другие виды обезьян (например, такие как орангутаны), также закрыли для посетителей.

В данный момент неизвестно, могут ли человекообразные обезьяны подхватить вирус. В то же время растут опасения, что они могут находиться в зоне риска.

Эти опасения возникли на фоне новости о том, что в зоопарке Нью-Йорка коронавирус впервые подтвердили у тигра.

“Мы не знаем, заражались ли вирусом горные гориллы. Свидетельств этого мы не видели. Но так как горные гориллы подвержены человеческим патогенам, мы знаем, что они могут заражаться респираторными заболеваниями”, – рассказала Кирстен Джиларди – главный ветеринарный сотрудник организации Gorilla Doctors, работающей в лесах Руанды, Уганды и Демократической Республики Конго.

Горные гориллы являются видом обезьян, который находится под угрозой уничтожения. Они встречаются только в лесах Руанды, Уганды и ДР Конго.

Во всех трех странах зафиксированы случаи заражения коронавирусом людей. В связи с этим парки, где обитают гориллы, закрыли для посетителей.

Ветеринары и егеря, которые ухаживают за животными, продолжают работать, но соблюдают дополнительные меры безопасности (в частности, дистанцирование).

Еще до начала пандемии коронавируса людей просили не подходить к гориллам ближе, чем на 7 метров. Согласно новым рекомендациям Международного союза защиты природы, нужно соблюдать дистанцию в 10 метров, а также ограничить посещение заповедников людьми.

К животным не рекомендуется подпускать людей с симптомами простуды либо тех, кто в течение последних 14 дней контактировал с больными.

До сих пор основными угрозами выживания человекообразных обезьян считались браконьерство и уничтожение среды их обитания. Теперь к ним добавился и коронавирус.

Как объяснил исследователь биологии приматов, профессор Сердж Вик из ливерпульского Университета имени Джона Мурса, влияние коронавируса на горилл может быть непредсказуемым. Именно поэтому вводятся запреты на визиты туристов в заповедники.

“Мы не знаем, как заражение может на них отразиться. Но учитывая, как вирус действует на людей, очевидно, что мы не хотим рисковать. Меры предосторожности, которые сейчас принимаются, важны, если вы хотим уменьшить этот риск”, – подчеркнул ученый.

Сейчас в мире есть четыре вида человекообразных обезьян: гориллы (Африка), бонобо (Африка), орангутаны (Юго-Восточная Азия) и шимпанзе (Африка).