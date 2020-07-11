Пассажирам в аэропортах Львова и Киева планируют делать ПЦР-тесты на коронавирус. Сейчас продолжается установка специализированных лабораторий.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он сообщил, что занимается ускорением процесса установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова.

Делать ПЦР-тесты смогут прибывшие пассажиры. Если результат теста будет негативным, то они могут не проходить самоизоляцию.

Чтобы пассажиры потом не ждали массово результатов у лаборатории, им будут присылать результаты в приложение “Дий вдома”, с помощью которого отслеживают соблюдение самоизоляции. Это будет возможно, если соответствующее изменение внесет Министерство цифровой трансформации.

“Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину”, – пояснил министр.