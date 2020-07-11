Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Он сообщил, что занимается ускорением процесса установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова.
Делать ПЦР-тесты смогут прибывшие пассажиры. Если результат теста будет негативным, то они могут не проходить самоизоляцию.
Чтобы пассажиры потом не ждали массово результатов у лаборатории, им будут присылать результаты в приложение “Дий вдома”, с помощью которого отслеживают соблюдение самоизоляции. Это будет возможно, если соответствующее изменение внесет Министерство цифровой трансформации.
“Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину”, – пояснил министр.
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