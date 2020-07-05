В аэропорту Афин задержали 17 украинцев, которые прилетели в Грецию из Киева. Причина задержания - запрет на въезд в ЕС гражданам третьих стран.

Об этом сообщает издание “Европейская правда” со ссылкой на одного из задержанных пассажиров.

По данным издания, в Афины украинцы прибыли в субботу вечером, 4 июля, двумя рейсами: авиакомпании Ryanair и авиакомпании Wizz Air.

По прибытии во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну. Среди задержанных – 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.

Сообщается, что украинцев в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта. Они пробыли там ночь и остаются до сих пор.

У пассажиров забрали все вещи, в том числе ноутбуки, разрешив оставить телефоны, но без зарядных устройств.

Судя по видео, в камерах антисанитария – на полу мертвые тараканы, в туалетах нет мыла и туалетной бумаги (их разрешили купить за свой счет). Спят украинцы на кроватях без матрасов.

“Когда мы приехали в “Жуляны” нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов (мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью). Все показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже после прилета на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались”, – рассказал один из пассажиров Максим.

По словам пассажиров, сегодня утром они связались с консулом, которая заявила, что они не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину. Оба рейса будут только во вторник. Консул также пообещала связаться с местными властями, чтобы помочь в решении данной ситуации.

Украинские дипломаты не приезжали в аэропорт. Также пассажиры звонили на “горячую линию” МИД, где им пообещали разобраться в ситуации и оказать помощь.

На сайте компании Ryanair есть информация правительства Греции относительно требований к прибывающим в страну гражданам других государств.

Так, до 15 июля в Грецию не могут приезжать граждане стран – не членов Евросоюза.

Тем не менее 4 июля из “Борисполя” в Афины вылетел самолет.

Также есть билеты в Афины на сайте авиакомпании Wizz Air:

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