В международном аэропорту "Борисполь" предотвратили вывоз из Украины 1,5 тонны медицинских масок.

Об этом сообщил сегодня во время выездного внеочередного заседания Правительства министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, докладывая президенту Владимиру Зеленскому.

“Утром арестовали в “Борисполе” груз 1,5 тонны медицинских масок, которые готовились к отправке в Арабские Эмираты и Рим. Вопреки решению Правительства, которое запретило это”, – отметил Аваков.

Глава МВД уточнил, что маски конфискованы. По данному факту открыто уголовное производство.

Стоит отметить, что 11 марта Правительство временно, до 1 июня 2020 года, ограничило экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Запрету экспорта подлежат:

• водонепроницаемый лабораторный костюм;

• перчатки из других полимерных материалов;

• перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;

• перчатки неопудренные из нитрила;

• халат изоляционный медицинский одноразовый;

• маски медицинские (хирургические);

• очки защитные;

• щиток защитный;

• респиратор класса защиты не ниже FFP2.

Это ограничение вызвано мерами безопасности и предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

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