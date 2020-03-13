Об этом сообщил сегодня во время выездного внеочередного заседания Правительства министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, докладывая президенту Владимиру Зеленскому.
“Утром арестовали в “Борисполе” груз 1,5 тонны медицинских масок, которые готовились к отправке в Арабские Эмираты и Рим. Вопреки решению Правительства, которое запретило это”, – отметил Аваков.
Глава МВД уточнил, что маски конфискованы. По данному факту открыто уголовное производство.
Стоит отметить, что 11 марта Правительство временно, до 1 июня 2020 года, ограничило экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Запрету экспорта подлежат:
• водонепроницаемый лабораторный костюм;
• перчатки из других полимерных материалов;
• перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;
• перчатки неопудренные из нитрила;
• халат изоляционный медицинский одноразовый;
• маски медицинские (хирургические);
• очки защитные;
• щиток защитный;
• респиратор класса защиты не ниже FFP2.
Это ограничение вызвано мерами безопасности и предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.