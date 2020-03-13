Об этом сообщил сегодня во время выездного внеочередного заседания Правительства министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, докладывая президенту Владимиру Зеленскому.

“Утром арестовали в “Борисполе” груз 1,5 тонны медицинских масок, которые готовились к отправке в Арабские Эмираты и Рим. Вопреки решению Правительства, которое запретило это”, – отметил Аваков.

Глава МВД уточнил, что маски конфискованы. По данному факту открыто уголовное производство.

Фото: Михаил Апостол/Facebook

Стоит отметить, что 11 марта Правительство временно, до 1 июня 2020 года, ограничило экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Запрету экспорта подлежат:

• водонепроницаемый лабораторный костюм;

• перчатки из других полимерных материалов;

• перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;

• перчатки неопудренные из нитрила;

• халат изоляционный медицинский одноразовый;

• маски медицинские (хирургические);

• очки защитные;

• щиток защитный;

• респиратор класса защиты не ниже FFP2.

Это ограничение вызвано мерами безопасности и предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

  • 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
  • В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
  • С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.