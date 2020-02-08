Власти Харькова приняли решение усилить меры безопасности в аэропорту, а также на таможенном пункте пропуска "Гаптовка", в связи с распространением коронавируса 2019-нCoV.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что на данный момент область обеспечена всем необходимым для выявления и лечения больных коронавирусом.

“Дополнительно выделены средства в размере 600 тыс. грн, из них 100 тыс. – на тестовые системы для диагностики. Усилена проверка на “Гаптовке”, в аэропорту. Дополнительно проведено обучение сотрудников тех учреждений, которые должны определять людей с соответствующими симптомами”, – сообщил он.

При этом, ни одного официально подтвержденного случая заражения коронавирусом в Харьковской области зафиксировано не было.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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