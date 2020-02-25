Пассажиры, прибывающие в международный аэропорт "Киев" им. Сикорского рейсами из Италии, начали проходить обязательную температурную проверку.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

“В связи со вспышкой инфекции, вызванной коронавирусом СOVid-2019 в отдельных районах Италии, рейсы, прибывающие в аэропорт “Киев” из Италии, проверяются дежурным врачом-эпидемиологом для выявления больных или с подозрением на заболевание среди пассажиров, которые пребывают”, – говорится в сообщении.

Пресс-служба аэропорта также опубликовала фото, на которых пассажирам измеряется температура пирометром – прибором для бесконтактного измерения.

Фото: Аэропорт “Киев”