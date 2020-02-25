Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.
“В связи со вспышкой инфекции, вызванной коронавирусом СOVid-2019 в отдельных районах Италии, рейсы, прибывающие в аэропорт “Киев” из Италии, проверяются дежурным врачом-эпидемиологом для выявления больных или с подозрением на заболевание среди пассажиров, которые пребывают”, – говорится в сообщении.
Пресс-служба аэропорта также опубликовала фото, на которых пассажирам измеряется температура пирометром – прибором для бесконтактного измерения.
Фото: Аэропорт “Киев”
- Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала технические рекомендации для стран относительно сдерживания коронавируса COVID-19.
- Во Всемирной организации здравоохранения считают, что эпидемия коронавируса COVID-19 достигла своего пика более двух недель назад и уже пошла на спад.
- На территории Италии резко возросло количество зараженных коронавирусом, тогда как в мире общая динамика идет на спад. На сегодняшний день успешно вылечились и выписаны з больниц свыше 27,5 тысяч человек.