Об этом сообщает Reuters.
В Министерстве здравоохранения и социальных служб США подтвердили информацию об их заражении.
Медработники, которые заболели атипичной пневмонией, проверяли пассажиров на симптомы коронавируса.
Теперь зараженных медработников отправили на добровольный двухнедельный карантин, до 17 марта.
В конце февраля президент США Дональд Трамп назначил Майка Пенса, вице-президента страны, ответственным за проведение профилактических мер для сдерживания коронавируса.
В США нет достаточного количества специальных тест-систем для диагностики возможного заражения коронавирусом COVID-19.
- В Соединенных Штатах рассказали о том, как лечили первого пациента, заболевшего коронавирусом.