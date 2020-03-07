Об этом сообщает Reuters.

В Министерстве здравоохранения и социальных служб США подтвердили информацию об их заражении.

Медработники, которые заболели атипичной пневмонией, проверяли пассажиров на симптомы коронавируса.

Теперь зараженных медработников отправили на добровольный двухнедельный карантин, до 17 марта.

В конце февраля президент США Дональд Трамп назначил Майка Пенса, вице-президента страны, ответственным за проведение профилактических мер для сдерживания коронавируса.

В США нет достаточного количества специальных тест-систем для диагностики возможного заражения коронавирусом COVID-19.