Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
Пассажиры, прибывающие в аэропорт Вены, должны будут предъявить справку о состоянии здоровья, подтверждающую отрицательный результат COVID-19. Справка должна быть сделана не ранее четырех дней.
С понедельника пассажиры смогут пройти тест на COVID-19 в аэропорту и получить результат через два-три часа.
Отметим, в прошлом месяце Emirates в координации с Дубайским управлением здравоохранения (DHA) стала первой авиакомпанией, которая провела экспресс-тесты COVID-19 на месте для пассажиров.
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