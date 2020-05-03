Венский аэропорт с понедельника будет проводить тестирование пассажиров на коронавирус, чтобы позволить людям, въезжающим в Австрию, избежать необходимости помещаться в карантин на 14 дней.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Пассажиры, прибывающие в аэропорт Вены, должны будут предъявить справку о состоянии здоровья, подтверждающую отрицательный результат COVID-19. Справка должна быть сделана не ранее четырех дней.

С понедельника пассажиры смогут пройти тест на COVID-19 в аэропорту и получить результат через два-три часа.

Отметим, в прошлом месяце Emirates в координации с Дубайским управлением здравоохранения (DHA) стала первой авиакомпанией, которая провела экспресс-тесты COVID-19 на месте для пассажиров.