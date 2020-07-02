В Алабаме устраивают опасные вечеринки: заразившемуся COVID-19 обещают приз 

В штате Алабама, США местные чиновники заявили, что молодые люди специально приглашают больных COVID-19 на вечеринки. Первый, кто заразится, получает от организатора денежный приз.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Член городского совета Таскалуса (город на западе штата) Соня Маккинстри сообщила, что молодые горожане устраивают вечеринки, на которые специально приглашаются люди, больные COVID-19. При этом организаторы вечеринок обещают денежный приз тому, кто первым заразится и предоставит доказательства этого.

По словам Маккинстри, о том, что такое развлечение стало популярным, стало известно от местных пожарных. Чиновники решили проверить слухи и информация подтвердилась.

“Сначала мы думали, что это что-то вроде слухов. Мы провели что-то вроде исследования, не только врачи подтвердили это, штат подтвердил, что есть такая информация”, — сказала она.

По информации властей, за последние несколько недель прошло несколько таких вечеринок. Вероятно, их было много, но власти о них не знают. Чиновники настроены на решительную борьбу с такими мероприятиями.

“Меня это бесит. Прихожу в бешенство от факт, что что-то настолько серьезное и смертельное считается само собой разумеющимся. Мало того, что это безответственно, но они могли бы заразиться вирусом и принести его домой к своим родителям или бабушке с дедушкой. Это не политический вопрос. Это проблема общественного здравоохранения. Люди умирают, а лекарства нет. Мы должны сделать все возможное, чтобы спасти как можно больше жизней”, — сказала чиновница.

По состоянию на четверг, 2 июля, в Алабаме 39 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, почти 1 тысяча человек погибла. США остаются в лидерах по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в мире. — обнаружено более 2,6 млн случаев.