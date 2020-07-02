Covid-19 Украина

обновлено 02.07.2020 в 21:01

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В Алабаме устраивают опасные вечеринки: заразившемуся COVID-19 обещают приз 

В штате Алабама, США местные чиновники заявили, что молодые люди специально приглашают больных COVID-19 на вечеринки. Первый, кто заразится, получает от организатора денежный приз. 

Четверг, 2 июля 2020, 21:30

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Член городского совета Таскалуса (город на западе штата) Соня Маккинстри сообщила, что молодые горожане устраивают вечеринки, на которые специально приглашаются люди, больные COVID-19. При этом организаторы вечеринок обещают денежный приз тому, кто первым заразится и предоставит доказательства этого.

По словам Маккинстри, о том, что такое развлечение стало популярным, стало известно от местных пожарных. Чиновники решили проверить слухи и информация подтвердилась.

“Сначала мы думали, что это что-то вроде слухов. Мы провели что-то вроде исследования, не только врачи подтвердили это, штат подтвердил, что есть такая информация”, — сказала она.

По информации властей, за последние несколько недель прошло несколько таких вечеринок. Вероятно, их было много, но власти о них не знают. Чиновники настроены на решительную борьбу с такими мероприятиями.

“Меня это бесит. Прихожу в бешенство от факт, что что-то настолько серьезное и смертельное считается само собой разумеющимся. Мало того, что это безответственно, но они могли бы заразиться вирусом и принести его домой к своим родителям или бабушке с дедушкой. Это не политический вопрос. Это проблема общественного здравоохранения. Люди умирают, а лекарства нет. Мы должны сделать все возможное, чтобы спасти как можно больше жизней”, — сказала чиновница.

По состоянию на четверг, 2 июля, в Алабаме 39 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, почти 1 тысяча человек погибла. США остаются в лидерах по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в мире. — обнаружено более 2,6 млн случаев.

  • В пятницу, 26 июня, сообщалось, что перед удлиненными выходными, связанными с празднованием Дня Конституции, украинцы массово направились в Одессу. На трассах образовались многочасовые пробки.
  • Несмотря на рост количества случаев заражения коронавирусом и угрозу возвращения к строгим карантинным мерам, в Одессе в эти выходные пляжи и клубы были переполнены людьми, совершенно не соблюдающими рекомендации МОЗ.
  • 1 июля глава Одесской ОГА Максим Куцый заявил, что за выходные в области проверили более 2,4 тысяч учреждений, оштрафовав многие из них за нарушение правил карантина. В частности, оштрафовали ТОП-3 ночных клубов.
Теги: Алабама, COVID19, вечеринка, Коронавирус, США

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