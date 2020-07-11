В американской компании Amazon сотрудникам посоветовали удалить приложение TikTok со всех устройств, имеющих доступ к корпоративной почте. Это пояснили предостережением с целью обеспечения безопасности.

Об этом сообщает The New York Times

Телефоны сотрудников, которые не удалят приложение TikTok, отключат от корпоративной почты.

При этом, сотрудникам разрешено пользоваться TikTok через браузер, то есть ограничение касается только приложения.

В компании ByteDance, разработчике TikTok, не понимают, чем вызвано беспокойство Amazon.

Позже в компании заявили, что разослали такой приказ случайно.

“Сейчас в нашей политике нет никаких изменений по TikTok”, – отметила пресс-секретарь компании Кристин Браун.