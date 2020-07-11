Об этом сообщает The New York Times
Телефоны сотрудников, которые не удалят приложение TikTok, отключат от корпоративной почты.
При этом, сотрудникам разрешено пользоваться TikTok через браузер, то есть ограничение касается только приложения.
В компании ByteDance, разработчике TikTok, не понимают, чем вызвано беспокойство Amazon.
Позже в компании заявили, что разослали такой приказ случайно.
“Сейчас в нашей политике нет никаких изменений по TikTok”, – отметила пресс-секретарь компании Кристин Браун.
- Ранее генеральный директор Amazon Джефф Безос обратился к сотрудникам компании, которых насчитывается 800 тысяч, о том, что вспышка коронавируса, скорее всего, “ухудшится, прежде чем ситуация разрешится”.