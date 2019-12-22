В военно-морских силах (ВМС) США запретили китайское приложение TikTok на мобильных устройствах, заявив, что оно представляет собой "угрозу кибербезопасности".

Об этом сообщает агентство Reuters.

В сообщении военно-морского флота США говорится, что пользователи правительственных мобильных устройств, у которых есть TikTok и которые не удаляют приложение, будут заблокированы из интрасети Военно-морского корпуса.

Военно-морской флот не будет подробно описывать то, какую опасность представляет приложение, но представитель Пентагона подполковник Урия Орланд заявил, что приказ является частью мер по “устранению существующих и возникающих угроз”.

TikTok пользуется огромной популярностью среди подростков в США, но в последние месяцы подвергался тщательному контролю со стороны регуляторов и законодателей США.

Представитель Военно-морского флота заявил, что персоналу ВМС и морской пехоты, использующим выданные правительством интеллектуальные устройства, обычно разрешается использовать популярные коммерческие приложения, в том числе обычные приложения для социальных сетей, но время от времени определенные программы, представляющие угрозы безопасности, запрещаются.