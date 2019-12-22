Об этом сообщает агентство Reuters.
В сообщении военно-морского флота США говорится, что пользователи правительственных мобильных устройств, у которых есть TikTok и которые не удаляют приложение, будут заблокированы из интрасети Военно-морского корпуса.
Военно-морской флот не будет подробно описывать то, какую опасность представляет приложение, но представитель Пентагона подполковник Урия Орланд заявил, что приказ является частью мер по “устранению существующих и возникающих угроз”.
TikTok пользуется огромной популярностью среди подростков в США, но в последние месяцы подвергался тщательному контролю со стороны регуляторов и законодателей США.
Представитель Военно-морского флота заявил, что персоналу ВМС и морской пехоты, использующим выданные правительством интеллектуальные устройства, обычно разрешается использовать популярные коммерческие приложения, в том числе обычные приложения для социальных сетей, но время от времени определенные программы, представляющие угрозы безопасности, запрещаются.
- В феврале сообщалось, что удобный инструмент, посвященный главе Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину и его политике, стал самым популярным приложением для смартфонов в Китае.