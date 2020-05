Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение было зафиксировано в пятницу утром, 15 мая, примерно в 4:03 по местному времени.

Эпицентр толчков находился в 225 милях (примерно 362 км) к северо-западу от Лас-Вегаса, недалеко от границы с Калифорнией, и в 56 км от города Тонопа – на глубине 4,7 мили (около 7,6 км).

Было зарегистрировано по крайней мере, четыре подземных толчка.

В данный момент не сообщается о погибших или возможных разрушениях.

#BREAKING : M 6.4 #earthquake in Nevada between Reno and Las Vegas near the California border. No details on damage or injuries yet. #BeOn4 @WWLTV pic.twitter.com/MMcwdRvOhe

Did you feel it? Earthquake out of #Nevada. As of 4am it’s considered a magnitude 5.8.

Our photographer, Ryan Hudgins captured this video shortly after. @KSEE24 @CBS47 pic.twitter.com/fxlnKyXwra

— Fabiola Ramirez (@FabRamirezTV) May 15, 2020