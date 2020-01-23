В американском журнале Forbes опубликовали материал с туристическом обзором столицы Украины, при этом назвав оккупацию Крыма "российским присутствием".

Об этом говорится в материале Forbs.

Автор статьи Тереза Кристин искренне признается, что первоначально расценивала Киев как всего лишь остановку на пути в Чернобыль.

“Но я быстро обнаружила, что столица Украины достойна большего, чем просто мимолетного взгляда”, – подчеркивает она.

При этом в материале утверждается, что шарм Киева нельзя сравнивать с романтикой Парижа или Вены, однако в столице Украины присутствует своя уникальная “грустная красота”.

Автор обзора также поверхностно затрагивает украинскую историю и пишет, что на протяжении веков страна находилась на рубеже Востока и Запада. При этом временную оккупацию Крыма Россией в материале называют “присутствием России в Крыму”.

В Киеве туристам рекомендуют посетить Музей Голодомора, Национальный музей истории и центральную площадь страны – Майдан Независимости.

Также в Forbes советуют посетить киевский Подол, который хвалят за колоритную атмосферу, архитектуру множества церквей вокруг Контрактовой площади и уютные кафе.

Из местной кухни в Киеве, помимо традиционного украинского борща, в материале рекомендуют также попробовать налисники, супы, фалафель и хумус.