Администрация морских портов Украины считает необоснованными предположения Национального антикоррупционного бюро о наличии возможных нарушений при реализации проектов капитального дноуглубления в портах "Черноморск" и "Пивденный", которые по заказу АМПУ выполняла компания China Harbour Engineering Company Ltd.

Об этом сообщила пресс-служба АМПУ.

Отмечается, что все три публичные международные тендера, победителем которых стала китайская компания, проводились в системе электронных закупок ProZorro с четким соблюдением действующего законодательства. Проведение открытых тендеров позволило привлечь к участию в них ведущие мировые дноуглубительные компании, DEME Group (Бельгия), Boskalis International BV (Нидерланды), Jan De Nul NV (Бельгия) Van Oord Dredging and Marine Contractors BV (Нидерланды) и в частности China Harbour Engineering Company Ltd (СНЕС, Китай).

“Компания СНЕС предложила самую низкую цену и стала победителем электронных торгов. Общая экономия, которая была достигнута благодаря проведению открытых тендеров по трем проектам составила более 500 млн грн”, – подчеркнули в пресс-службе.

В АМПУ также отметили, что тендерные процедуры и дальнейшая реализация проектов на всех этапах проходили под пристальным контролем со стороны Министерства инфраструктуры Украины, экспертной среды, средств массовой информации и общественности.

Кроме того, сами проекты дноуглубления были разработаны в соответствии с планами развития портов “Пивденный” и “Черноморск”, прошли необходимую по законодательству экспертизу и были утверждены Кабинетом Министров Украины.

“Администрация морских портов Украины в своей работе придерживалась и будет придерживаться принципов открытости и прозрачности и готова и в дальнейшем сотрудничать с детективами НАБУ и предоставлять всю необходимую информацию”, – резюмировали в пресс-службе.