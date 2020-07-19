Власти Амстердама временно закрыла несколько улиц в Квартале красных фонарей, в котором оказывают секс-услуги, потому что люди там не соблюдали социальную дистанцию.

Об этом сообщила мэрия города в Twitter.

Так, мэрия призвала туристов и жителей Амстердама не ходить в Квартала красных фонарей, потому что там слишком много людей. В связи с этим закрыли и несколько улиц в этом районе.

“Не посещайте квартал красных фонарей. Там слишком многолюдно. Некоторые улицы закрыты”, – говорилось в твите.

Квартал, где трудятся работники секс-индустрии, был закрыт 15 марта в связи с пандемией коронавируса. Открытие популярного среди туристов квартала намечалось на 1 сентября, однако власти разрешили доступ к нему уже 1 июля, писало Reuters. Условием для возобновления работы проституток стал запрет на поцелуи – с целью избежать заражений SARS-CoV-2.