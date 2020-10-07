В Амстердаме пассажир автобуса напал на водителя, избил его и покусал из-за того, что тот сделал ему замечание об отсутствии защитной маски.

Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.

67-летний водитель госпитализирован – у него выбиты четыре зуба, сотрясение мозга, ушибы ребер и лица.

Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Амстердамская компания общественного транспорта GVB заявила, что водителя выписали из больницы, но он все еще в шоке.

“Учитывая обстоятельства, дела у него идут неплохо, но он шокирован”, — сообщили в компании.

Также GVB передала снимки подозреваемого сотрудникам полиции; они продолжают опрашивать свидетелей инцидента.