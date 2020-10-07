Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.
67-летний водитель госпитализирован – у него выбиты четыре зуба, сотрясение мозга, ушибы ребер и лица.
Злоумышленник скрылся с места происшествия.
Амстердамская компания общественного транспорта GVB заявила, что водителя выписали из больницы, но он все еще в шоке.
“Учитывая обстоятельства, дела у него идут неплохо, но он шокирован”, — сообщили в компании.
Также GVB передала снимки подозреваемого сотрудникам полиции; они продолжают опрашивать свидетелей инцидента.
- Ранее сообщалось, что 26 сентября в центре Лондона (Великобритания) произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста против коронавирусных ограничений.