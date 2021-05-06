В Амстердамі планують побудувати за містом п'ятиповерховий "центр еротичних розваг", оскільки у кварталі червоних ліхтарів частково закрили подібні об'єкти.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Планується, що “центр еротичних розваг” побудують на площі близько 5 тис. квадратних кілометрів. Влада Амстердама шукає комерційного партнера для реалізації проєкту.

Рішення щодо будівництва центру було прийнято в січні, після того, як місцева влада вирішила закрити багато закладів у кварталі червоних ліхтарів.

У будівлі буде лише один вхід та один вихід. Зайти можна буде лише після сплати за вхід.

Це буде п’ятиповерхова споруда з двома великими барами, 100 невеликими кімнатами для “еротичних розваг”, стриптиз-клубом тощо.

Наразі влада розглядає дев’ять земельних ділянок для будівництва “центру”.

Мер Амстердама Фемке Халсема сказала, що намагається поліпшити умови роботи секс-працівників й очистити історичний центр міста. Зокрема, йдеться про район Де Валлен, де міститься чимало борделів.

“Якщо ви пройдетеся вузькими вуличками кварталу червоних ліхтарів, то побачите багато туристів, які просто стоять під вікнами борделів та фотографують жінок (проституток). Як жінка, я не можу з цим миритися… це принижує жінок. Це суперечить правам жінок та ідеї щодо того, що ми хотіли б розширити можливості секс-працівників”, – сказала очільниця міста.

Однак ініціатива не сподобалася представникам секс-індустрії. Вони хочуть залишитися у кварталі червоних ліхтарів. Такої ж думки й місцеве населення.