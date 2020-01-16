Анализ опубликован на сайте аналитического центра.

Лестно высказавшись о новогоднем обращении Зеленского, автор, украино-британский журналист Богдан Нахайло, противопоставил его слова заявлениям Порошенко, который апеллировал к трем ценностям: “Армия. Язык. Вера”.

Он утверждает, что во время предвыборной гонки Порошенко организовал вокруг себя “кампанию все более грубых призывов к патриотизму, основанных на языке, религии и армии”. При этом, Порошенко делал акцент на том, что Зеленский не компетентен в политических вопросах, якобы называя его “инструментом Кремля”.

Автор считает, что из-за таких заявлений Порошенко и проиграл выборы, потому как избиратели выбрали Зеленского, который призывал к смене поколений, делая акцент на желании окончить войну и предлагал более инклюзивный подход к теме национальной идентичности.

“Порошенко и его сторонники, похоже, по-прежнему не согласны с характером и значением этого поражения на выборах. Вместо того, чтобы признать результат как дань плюрализму украинского общества, многие в лагере бывшего президента решили отклонить три четверти электората как непатриотичных и невежественных обманщиков, которыми предположительно манипулировали Зеленский и враги Украины”, – написал автор.

Он отметил, что с момента поражения на президентских выборах Порошенко якобы “поощряет разделение, а не единство”. Автор уверен, что демонстрацией этого факта стало то, что на двух телеканалах вместо обращения Зеленского показали лишь его поздравление.

К слову, это не первое подобное субъективное высказывание журналиста в адрес пятого президента.

В газете Kyiv Post периодически печатали его материалы подобного характера.

Он писал о том, что Порошенко отождествляют с олигархической системой, критикуют за нерешительный подход к реформам, несмотря на то, что он способен представлять собой военного лидера Украины.

Также он писал, что Порошенко – не “последняя надежда” Запада на будущее Украины, поскольку “если другие кандидаты победят (на президентских выборах 2019 года, – ред.), страна не обязательно станет жертвой влияния президента России Владимира Путина”.