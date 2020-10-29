Результаты за прошлую неделю свидетельствуют о том, что COVID-19 распространяется по стране быстрыми темпами.

Исследование было заказано Министерством здравоохранения и социальной защиты Британии и осуществляется в партнерстве с Imperial College Healthcare NHS Trust и Ipsos MORI.

Как проходит исследование

Программа REACT – это серия исследований, направленных на улучшение понимания того, как пандемия COVID-19 распространяется по всей Англии.

Исследователи отобрали биологический материал у 100 тысяч случайных англичан, чтобы понять – насколько широко вирус распространился и сколько людей сейчас заражено реально (в процентном соотношении).

Оно проводится на двух уровнях. Респондентам делают два теста: ПЦР (более точный) и ИФА (реально использовать в домашних условиях). Исследователи сравнивают результаты двух тестов и рассылают результаты респондентам. Если те получают позитивный тест – рекомендуется быть на самоизоляции две недели.

Результаты исследования

На прошлой неделе (с 16 по 25 октября) исследователи собрали тесты у 85 тысяч человек по всей Англии.

Они показали значительный рост количества инфицированных граждан по всей стране.

“Промежуточный отчет, подготовленный Imperial College London и Ipsos MORI, который включает тесты, проведенные в период с 16 по 25 октября, показывает, что распространенность инфекции увеличилась более чем вдвое с момента последнего раунда тестирования, при этом 1,28% инфицированы. Это означает, что примерно 128 человек на 10000 населения Англии имеют вирус, вызывающий COVID-19, по сравнению с 60 по состоянию на 5 октября“, – сказано в сообщении.

Результаты исследования отображают реальную картину в Англии – около 96 тысяч новых случаев заражения ежедневно.

Передача коронавирусной инфекции увеличилась во всех возрастных группах и во всех регионах страны.

Наиболее распространен коронавирус среди молодых людей в возрасте 18-24 лет. Самый резкий всплеск заболеваемости зафиксировали среди взрослого населения в возрасте 55-64 лет. В сравнении с предыдущим раундом исследования, показатели утроились.

Количество новых случаев заражения удваивается каждые 9 дней, что означает, что эпидемия продолжает расти по всей стране.