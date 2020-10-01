Правительство Англии ввело запрет на использование пластиковых трубочек для напитков, палочек-мешалок, а также – ватных ушных палочек.

Об этом сообщает ВВС.

Заведения общественного питания и отель-ресторанного бизнеса больше не имеют права предлагать клиентам указанные предметы из пластика.

Изначально планировалось ввести этот запрет в апреле, но из-за эпидемии и задержек в поставках – реализацию решения перенесли на октябрь.

Разрешено предоставлять или продавать трубочки, палочки и мешалки из пластика для людей, которым они необходимы в виду каких-то заболеваний.

Министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис заявил, что правительство “твердо стремится решить” проблему одноразового пластика.

“Запрет на соломинки, мешалки и ватные палочки – это всего лишь следующий шаг в нашей борьбе с пластиковым загрязнением и наше обязательство защищать наш океан и окружающую среду для будущих поколений”, – сказал он.

Ранее на территории Британии каждый день использовали около 4,7 млрд трубочек, 316 млн пластиковых мешалок и 1,8 млрд ватных палочек.

Защитники окружающей среды приветствовали запрет, но призвали к дальнейшим действиям в отношении одноразовых пластиковых товаров.