Група вчених з університетів Південної Африки, Великої Британії, Ефіопії, Бразилії та Анголи виявила у мандрівників в аеропорту Анґоли новий штам коронавіруса з 34 мутаціями.

Про це йдеться в статті, опублікованій на порталі Medrxiv.org.

Ця стаття є препринтом і не рецензувалася. У ній повідомляється про нові медичні дослідження, які ще належить оцінити і тому не можуть використовуватися в якості керівництва для клінічної практики.

В кінці 2020 року Мережа геномного нагляду в Південній Африці виявила штам SARS-CoV-2 501Y.V2.

501Y.V2 має підвищену трансмісивність і стійкість до антитіл після вакцинації або після перенесеного захворювання. Відтоді 501Y.V2 поширився у більш ніж 50 країнах світу і став причиною відновлення епідемії на півдні Африки.

“У березні цього року ми отримали 118 зразків мазків з носоглотки, зібраних у період з червня 2020 року по лютий 2021 року. Деякі зразки були взяті у авіапасажирів. З них ми отримали 73 високоякісних генома, це штами: 501Y.V2 / B.1.351 , B.1.1.7, B.1.525; 44 з яких були C.16. Крім того, ми виявили новий штам у трьох мандрівників з Танзанії. Три генома цих пасажирів були практично ідентичні”.

У послідовності РНК цього вірусу знайдена 31 заміна амінокислот (коли місце в послідовності коду вірусу займає інша амінокислота), а також три делеції (втрату частини коду). Новий варіант коронавірусу отримав тимчасове позначення A. VOI.V2.

“Поки ми виявили лише три випадки з цим новим A.VOI.V2, і це вимагає термінового вжиття заходів, оскільки у країні-джерела часто не фіксуються випадки захворювання, а заходи громадського охорони здоров’я для запобігання поширенню знаходяться на низькому рівні”, – відзначають дослідники .