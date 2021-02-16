В конце антарктического лета возле станции "Академик Вернадский" наблюдается такое явление, как "цветение" снега. В этом году он вместо белого стал зеленым и малиновым.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Такая окраска появляется в результате развития в снегу микроскопических водорослей. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать.

Зеленый цвет дает пигмент хлорофилл, а красный – каротиновый слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.

Отмечается, что “цветение снега” способствует изменению климата. Ведь из-за окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. В результате в нем развивается все больше ярких водорослей, от чего таяние еще ускоряется.

“В прошлом году информация о малиновом снеге возле украинской станции обошла не только все украинские, но и мировые медиа и научные паблики. Благодаря такой популярности эту новость увидели ученые из британского Университета Кембриджа и предложили НАНЦ совместное исследование: определить, какая площадь Антарктиды летом покрывается цветным снегом”, – рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Начать исследования планируется вскоре, оно будет происходить через верификацию на месте спутниковых снимков. Результаты этой работы позволят по-новому оценить масштаб таяния антарктических снегов в результате глобального потепления.