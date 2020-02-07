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В Антарктиде зафиксировали самую высокую за всю историю температуру

В Антарктиде зафиксировали самую высокую за всю историю температуру: термометр аргентинской исследовательской станции показывает 18,3 °C, что выше предыдущего рекорда на 0,8 °C.

Пятница, 7 февраля 2020, 16:32

Об этом пишет The Guardian.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015 году. Тогда температура воздуха составляла +17,5 °C.

По данным Всемирной Метеорологической Организации, полуостров Антарктиды — является одним из самых быстро нагревающихся мест на Земле: он становился теплее почти на 3 градуса за последние 50 лет, а ледники региона стремительно тают.

По словам специалиста по климату в Университете Виктории в Веллингтоне, профессора Джеймса Ренвика, более высокие температуры в этом регионе, как правило, совпадают с сильными северо-западными ветрами, спускающимися с горных склонов, что является характерной чертой погодных условий в последние дни.

“Причина, по которой полуостров нагревается быстрее, чем в других местах, заключается в сочетании естественных колебаний и сигналов потепления”, – добавил он.

Теги: Антарктида, рекорд, температура

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