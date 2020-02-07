В Антарктиде зафиксировали самую высокую за всю историю температуру

Об этом пишет The Guardian.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015 году. Тогда температура воздуха составляла +17,5 °C.
По данным Всемирной Метеорологической Организации, полуостров Антарктиды — является одним из самых быстро нагревающихся мест на Земле: он становился теплее почти на 3 градуса за последние 50 лет, а ледники региона стремительно тают.
По словам специалиста по климату в Университете Виктории в Веллингтоне, профессора Джеймса Ренвика, более высокие температуры в этом регионе, как правило, совпадают с сильными северо-западными ветрами, спускающимися с горных склонов, что является характерной чертой погодных условий в последние дни.
“Причина, по которой полуостров нагревается быстрее, чем в других местах, заключается в сочетании естественных колебаний и сигналов потепления”, – добавил он.
#Antártida | Nuevo récord de temperaturas 🌡️
Este mediodía la Base #Esperanza registró un nuevo récord histórico (desde 1961) de temperatura, con 18,3°C. Con este valor se supera el récord anterior de 17,5°C del 24 en marzo de 2015. Y no fue el único récord… pic.twitter.com/rhKsPFytCb
— SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 6, 2020
- Ранее ученые зафиксировали, что от восточного побережья Антарктиды откололся самый большой за последние 50 лет айсберг площадью 1636 квадратных километров и весом 315 миллиардов тонн.