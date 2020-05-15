Об этом сообщили в пресс-служба Аппарата ВРУ.
“Письмо о возможном тестирование на COVID-19, который распространили ряд интернет-изданий, поступил на электронную почту Верховной Рады Украины как информационное письмо и именно как информационное письмо он был направлен для информирования народных депутатов в связи с пандемией и большим количеством запросов к Аппарату по тестированию, в том числе и на наличие антител к COVID-19 “, – заявили в Аппарате.
Стоит также отметить, что положение об Аппарате Верховной Рады не предусматривает информирование о медицинских средствах.
Ранее сообщалось, что Аппарат Верховной Рады разослал народным депутатам электронное письмо с предложением приобрести в одной из киевских лабораторий “Сертификат иммунитета к COVID-19”.
Авторы письма утверждают, что “Сертификат иммунитета к COVID-19” якобы подтверждает, что его обладатель “больше не рискует заразиться коронавирусом, потому что он у него уже был”.