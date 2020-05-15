В Аппарате Верховной Рады Украины заявили, что "никогда не продавали и не могут продавать никакие "сертификаты об иммунитете к коронавирусу", а сообщения о возможности приобрести такой сертификат был разослан народным депутатам исключительно с целью проинформировать.

Об этом сообщили в пресс-служба Аппарата ВРУ.

“Письмо о возможном тестирование на COVID-19, который распространили ряд интернет-изданий, поступил на электронную почту Верховной Рады Украины как информационное письмо и именно как информационное письмо он был направлен для информирования народных депутатов в связи с пандемией и большим количеством запросов к Аппарату по тестированию, в том числе и на наличие антител к COVID-19 “, – заявили в Аппарате.

Стоит также отметить, что положение об Аппарате Верховной Рады не предусматривает информирование о медицинских средствах.

Ранее сообщалось, что Аппарат Верховной Рады разослал народным депутатам электронное письмо с предложением приобрести в одной из киевских лабораторий “Сертификат иммунитета к COVID-19”.

Авторы письма утверждают, что “Сертификат иммунитета к COVID-19” якобы подтверждает, что его обладатель “больше не рискует заразиться коронавирусом, потому что он у него уже был”.