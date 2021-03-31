Об этом, в частности, информируют издания Engadget и The Verge.
Речь идет о рекомендациях относительно пребывания в аэропортах.
При поиске нужного аэропорта в Apple Maps появится информация о правилах, которые в нем действуют в условиях пандемии.
Это будет краткое изложение процедур, связанных с коронавирусом: необходимость носить маски, правила карантина и требования к тестированию. Эти данные будут сопровождаться ссылкой на сайт аэропорта, где можно подробнее узнать о них.
Соответствующую информацию для Apple Maps предоставляет Международный совет аэропортов (Airports Council International, ACI). Информация будет доступна о тех аэропортах, данные по которым имеются у ACI.
Доступ к информации получат пользователи iPhone, iPad и Mac.
Стоит отметить, что с начала пандемии Apple обновила сервис Apple Maps, включив в него другую полезную информацию о COVID-19. В частности, приложение можно использовать для поиска мест вакцинации, а также мест тестирования на коронавирус.
- В апреле прошлого года компания Apple открыла доступ к данным об использовании приложения Apple Maps на фоне пандемии коронавируса. Благодаря этому теперь можно отследить, как снизился уровень мобильности пользователей за время карантина.
- Компании Apple и Google открыли данные о мобильности своих пользователей в разных странах мира на фоне пандемии.