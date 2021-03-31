В картографическом сервисе от американской компании Apple – Apple Maps появились рекомендации, которые должны помочь при путешествиях в эпоху пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом, в частности, информируют издания Engadget и The Verge.

Речь идет о рекомендациях относительно пребывания в аэропортах.

При поиске нужного аэропорта в Apple Maps появится информация о правилах, которые в нем действуют в условиях пандемии.

Это будет краткое изложение процедур, связанных с коронавирусом: необходимость носить маски, правила карантина и требования к тестированию. Эти данные будут сопровождаться ссылкой на сайт аэропорта, где можно подробнее узнать о них.

Соответствующую информацию для Apple Maps предоставляет Международный совет аэропортов (Airports Council International, ACI). Информация будет доступна о тех аэропортах, данные по которым имеются у ACI.

Доступ к информации получат пользователи iPhone, iPad и Mac.

Стоит отметить, что с начала пандемии Apple обновила сервис Apple Maps, включив в него другую полезную информацию о COVID-19. В частности, приложение можно использовать для поиска мест вакцинации, а также мест тестирования на коронавирус.