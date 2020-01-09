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В Apple подтвердили, что сканируют фото в iCloud и рассказали зачем

Старший директор Apple по глобальной конфиденциальности Джейн Хорват подтвердила, что компания сканирует фотографии пользователей, загруженные в iCloud, и рассказала зачем.

Четверг, 9 января 2020, 11:41

Об этом она рассказала на выставке CES’2020 в Лас-Вегасе, сообщает издание The Telegraph.

По словам Хорват, компания автоматически просматривает изображения, сохраненные в онлайн-хранилище Apple – iCloud, чтобы проверить, содержат ли они незаконные фотографии, такие как сексуальное насилие над детьми.

Отмечается, что Apple часто отказывает правоохранительным органам и властям во взломе телефонов преступников, защищая конфиденциальность своих пользователей.

Выступая на выставке в Лас-Вегасе, Хорват заявила, что удаление шифрования, которое используется в приложении для обмена сообщениями, не было “способом решения этих проблем“, однако подчеркнула:

“Мы используем некоторые технологии, чтобы помочь отследить материалы о сексуальном насилии над детьми. Apple стремится защищать детей во всей нашей экосистеме, где бы ни использовались наши продукты, и мы продолжаем поддерживать инновации в этой области. В рамках этого обязательства Apple использует технологию сопоставления изображений, которая помогает находить детей и сообщать о них. Подобно фильтрам спама в электронной почте, наши системы используют электронные подписи для обнаружения подозрительной эксплуатации детей“.

В то же время, в компании не уточнили то, как они проверяют изображения насилия над детьми, но многие технологические компании использует систему PhotoDNA, в которой изображения проверяются по базе данных ранее идентифицированных изображений. Эту технологию также используют Facebook, Twitter и Google.

Теги: фото, Apple

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