Apple обнаруживает и сообщает о случаях жестокого обращения с детьми, загруженных в iCloud или отправленных через свои почтовые серверы.

Об этом пишет портал 9to5mac.

Для каждого изображения жестокого обращения с детьми, уже обнаруженного властями, создается хэш – преобразование массива входных данных. По сути, это цифровая подпись для этого изображения, и технические компании могут заставить свои системы автоматически искать изображения, соответствующие этому хешу.

“Когда пороговый уровень достигнут, этого достаточно, чтобы техническая компания обратилась в соответствующий орган, обычно в Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC). NCMEC – это некоммерческая организация, которая выступает в качестве “клирингового центра” правоохранительных органов для получения информации о сексуальной эксплуатации детей в Интернете. Как правило, он передает информацию в правоохранительные органы после того, как ему сообщают о незаконном контенте”, – пишет Forbes.

Apple, кажется, решила пойти немного дальше, вручную проверяя изображения, чтобы удостовериться в содержании контента, прежде чем предоставить правоохранительным органам имя, адрес и номер мобильного телефона, связанные с соответствующим Apple ID.

О таком процессе стало известно из ордера на обыск.

Следователь опубликовал комментарии служащего компании Apple о том, как они впервые обнаружили “несколько изображений детской порнографии”, которые были загружены пользователем в ICloud, а затем просмотрел в электронной почте.

“Когда мы перехватываем электронные письма с подозрительными изображениями, они не отправляются предполагаемому получателю. Этот человек … отправил 8 электронных писем, которые мы перехватили. [Семь] из этих писем содержали 12 изображений. Все 7 электронных писем и изображений были одинаковыми, как и адрес электронной почты получателя. Другое письмо содержало четыре изображения, которые отличались от 12 ранее упомянутых. Предполагаемый получатель был таким же. Я подозреваю, что произошло, когда он отправлял эти изображения самому себе, а когда они не были доставлены, он отправлял их снова и снова”, – говорится в комментарии работников Apple.

Подход Apple здесь кажется идеальным. Он проверяет изображения только в том случае, если они сопоставлены с хешем известного изображения, поэтому риск перехвата и просмотра невинных изображений Apple должен быть очень низким. Кроме того, компания проводит ручную проверку перед тем, как сообщить органам.