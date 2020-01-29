Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что из-за вспышки коронавируса компания начала ограничивать поездки сотрудников в Китай, а также закрыла один магазин в этой стране и сократила часы работы других розничных магазинов.

Об этом он заявил во вторник, сообщает The Verge.

Отмечается, что заявление Кука является еще одним свидетельством того, что вирус влияет на присутствие технологической отрасли на одном из самых важных рынков, как для продаж, так и для производственных операций.

В то же время, один из ведущих поставщиков Apple – компания Foxconn заявила, что не ожидает, что коронавирус повлияет на сроки его производства. Тем не менее, на данный момент неясно, испытывала ли Apple какой-либо спад розничной торговли в стране из-за вспышки или планировала ли компания корректировать свои производственные планы.

“Мы закрыли один из наших розничных магазинов, и ряд торговых партнеров также закрыли свои магазины”, – объявил Кук после ежеквартального отчета Apple о доходах.

Он добавил, что продажи компании в городе Ухань, где началась вспышка коронавируса, невелики. Кроме того, розничный трафик Apple по всему Китаю снизился.

Одной из причин этого является то, что правительство Китая продлило отпуск в честь китайского нового года, поощряя людей оставаться дома и избегать распространения или заражения вирусом.

Кук также отметил, что Apple уже учла задержку открытия своих производственных мощностей из-за такого решения властей. По его словам, прогноз выручки компании на предстоящий квартал должен отразить это.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

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