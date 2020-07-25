В компании Apple выпустили специальную партию iPhone SRD для хакеров. Устройство исследует безопасность.

Об этом сообщает сайт Apple.

Участники программы имеют возможность получить до миллиона долларов, если найдут уязвимость в прошивке Apple Security Bounty.

Специальная модель iPhone имеет упрощенный доступ к системным файлам.

Такой iPhone хакеры могут получить бесплатно. Единственное условие – поучаствовать в программе по тестированию программного обеспечения.

Для получения специальной модели iPhone SRD нужно подать заявку.

Чтобы участвовать в программе, нужно создать учетную запись в программе Apple Developer, иметь опыт поиска проблем на платформе Apple или на других доступных системах и платформах, а также быть старше 21 года.

На сайте Apple есть примеры выплат за работу исследователей. Рекордная выплата — $1 млн.