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В Apple з’явилась кримськотатарська мова

Американська компанія Apple після чотирьох років звернень додала підтримку кримськотатарської мови в останньому оновленні своїх операційних систем.

Четверг, 13 мая 2021, 14:54

Про це повідомив активіст Андрій Алексєєв, який надсилав звернення до компанії.

Зазначається, що тепер розробники можуть локалізувати свої додатки кримськотатарською.

Активісти надсилали звернення в Apple щодо кримськотатарської мови з 2017 року. Тепер її додали, вказавши як Crimean Turkish (crh).

Нагадаємо, в кінці травня в Україні було зареєстровано представницство Apple.  Компанія буде займатися торгівлею комп’ютерами та програмним забезпеченням.

У березні 2021 року компанія Apple відкрила ще одну вакансію в Україні – аналітика непрямих податків (Indirect Tax Analyst) для київського офісу.

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Теги: Apple, кримськотатарська мова

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