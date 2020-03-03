Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
Эта услуга позволит получать электронные больничные вместо бумажных аналогов. Для этого медики будут использовать специальный веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.
Дубилет отметил, что часто украинцы покупают фейковые больничные по 200 гривен, из-за чего государство теряет миллиарды гривен в год.
Благодаря введению электронных больничных, подделать их будет сложнее. Также выписать фейковые больничные не смогут и сами врачи, так как все будет автоматически фиксироваться и анализироваться в единой электронной системе.
Чтобы закрыть такой больничный не обязательно будет посещать врача еще раз. Медик поставит срок больничного по умолчанию. Информация о больничном автоматически будет передана работодателю.
Ожидается, что система заработает в апреле.
- Ранее сообщалось, что Правительство работает над переводом больничных листов в электронную форму, в результате чего украинцы смогут закрывать их удаленно.
- В ноябре прошлого года Кабинет Министров Украины принял решение о выделении дополнительных 1,4 млрд гривен Фонду социального страхования из-за дефицита средств на выплату больничных.