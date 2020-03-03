Кабинет министров Украины принял постановление о введении электронных больничных с апреля этого года.

Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

Эта услуга позволит получать электронные больничные вместо бумажных аналогов. Для этого медики будут использовать специальный веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.

Дубилет отметил, что часто украинцы покупают фейковые больничные по 200 гривен, из-за чего государство теряет миллиарды гривен в год.

Благодаря введению электронных больничных, подделать их будет сложнее. Также выписать фейковые больничные не смогут и сами врачи, так как все будет автоматически фиксироваться и анализироваться в единой электронной системе.

Чтобы закрыть такой больничный не обязательно будет посещать врача еще раз. Медик поставит срок больничного по умолчанию. Информация о больничном автоматически будет передана работодателю.

Ожидается, что система заработает в апреле.