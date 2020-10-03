Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Первая партия вакцины от гриппа составила 30 тысяч 360 доз. Это вакцина “Джиси Флю” (производство – Южная Корея).

“Она прошла лабораторный контроль и отныне доступна в продаже”, – сказано в сообщении.

По данным ведомства, в Украину уже завезено 45 тысяч доз трехвалентной вакцины “Инфлювак” (Нидерланды). Она поступит в аптеки после того, как пройдет лабораторный контроль.

Также планируется поставка четырехвалентной вакцины “Ваксигрип Тетра” (Франция). Она появится в аптеках через две недели.

Отметим, что трехвалентная вакцина (“Джиси Флю”) предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в этом эпидсезоне, четырехвалентная – от четырех.

Напомним, что в прошлом сезоне от осложнений гриппа в Украине умер 71 человек. При этом, гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн человек, 63% из которых – дети до 17 лет.

В 2019 году в Украину поставили 500 тыс. доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались только 238 079 человек, то есть 0,6% населения. 10,5% из них – дети.