Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает телеканал Eltrecetv.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

“В связи с кончиной Диего Армандо Марадоны президент страны объявит траур с сегодняшнего дня”, – говорится в заявлении.

В стране отменили развлекательные мероприятия, национальные флаги приспущены. В телеэфир выходят программы о жизни, карьере спортсмена и его победах.

Фернандес также выразил сожаление из-за смерти чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны.

“Ты преподнес нас на вершину мира. Ты сделал нас безмерно счастливыми. Ты был величайшим. Спасибо, Диего. Мы будем скучать по тебе всю нашу жизнь”, – написал он в Twitter.