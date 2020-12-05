Власти Аргентины решили ввести одноразовый налог для самых богатых граждан, чтобы привлечь деньги на расходы из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщают агентства Reuters и ВВС.

Соответствующее решение в пятницу одобрил Национальный конгресс Аргентины.

Одноразовый сбор, который получил название “налог миллионера”, был поддержан 42 сенаторами (против выступили 26).

Налог придется заплатить тем гражданам, у кого есть активы на сумму более 200 млн песо (около 2,5 млн долларов) – это около 12 тысяч человек.

Один из авторов законопроекта заявил, что новая норма коснется только 0,8% налогоплательщиков.

Богатым людям придется заплатить 3,5% со своих доходов, если их состояние хранятся в Аргентине, и 5,25% — если состояние хранится за пределами страны.

Таким образом правительство надеется получить не менее 3,7 млрд долларов.

Полученные деньги планируется направить на закупку средств защиты и лекарств, а также для поддержки населения и бизнеса.

Так, 20% полученных денег планируют потратить на закупку медицинских товаров, 20% — на помощь малому и среднему бизнесу, 20% — на стипендии для студентов, 15% — на социальное развитие и 25% — на предприятия по добыче газа.

В Аргентине зарегистрировано около 1,5 млн случаев заражения коронавирусом и почти 40 тысяч летальных случаев.

Оппозиционные политики уже выразили опасения, что новая норма отпугнет иностранных инвесторов.

В Аргентине зафиксировано около 1,5 млн случаев инфицирования коронавирусом и почти 40 000 смертей.

Карантинные меры еще больше ослабили экономику страны, которая борется с безработицей, высоким уровнем бедности и огромным государственным долгом. Аргентина находится в рецессии с 2018 года.