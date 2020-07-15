В Ереване на акции молодежного союза Дащнакцутюн против заявления украинского МИД по ситуации на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины.

Об этом сообщает армянское издание Panorama.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями: “Позор Украине”, “Украина + Азербайджан”, “Не будь, как Украина” и другие плакаты на английском языке, представители АРФД скандировали также – “Украина, не провоцируй”, “Не поддерживайте агрессора”.

“Как вы знаете, уже на протяжении нескольких дней на армяно-азербайджанской границе столкновения. В связи с этим различные государства и организации выступили с заявлениями, а заявление Украины было односторонним, они льют воду на мельницу Азербайджана. Мы пришли сюда, чтобы сказать, вы вбиваете клин в отношениях между Арменией и Украиной. Мы пришли сюда, чтобы сказать – съешьте приготовленный вами борщ”, – сказали участники акции и вылили емкости с борщом в сторону здания посольства Украины.

На замечание сотрудников полиции, что подобные действия запрещены, участники акции ответили: “Их заявление тоже было запрещенным”.

“По сравнению с их заявлением – это очень мягкие действия. Мы призываем посла передать властям Украины оставить в стороне бизнес-интересы и не вмешиваться в этот конфликт”, – отметил Гор Саркисян, объявив об окончании акции и выразив надежду, что в Украине сделают определенные выводы.

Напомним, посол Украины в Республике Армения Иван Кулеба 14 июля был приглашен в МИД Армении, где ему представили оценку МИД РА в связи с заявлением МИД Украины относительно напряженности на армяно-азербайджанской границе.