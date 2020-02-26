Бывший президент Армении Серж Саргсян, которого обвиняют в коррупции, 25 февраля предстал перед судом в Ереване.

Об этом сообщает местное информагентство “Новости Армении”.

По делу также проходят владелец компании “Флеш” Барсег Бегларян, бывший министр сельского хозяйства Серго Карапетян, бывший заместитель главы Минсельхоза Самвел Галстян и экс-начальник Управления растениеводства того же ведомства Геворк Арутюнян.

Саргсян, занимавший пост президента Армении два срока подряд с 2008 года, подал в отставку в 2018 году, когда его план остаться у власти в качестве премьер-министра спровоцировал массовые протесты, лидером которых стал бывший журналист Никол Пашинян, впоследствии занявший пост премьера.

Сержу Саргсяну, Барсегу Бегларяну, Самвелу Галстяну и Геворку Арутюняну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса Армении (организация, подстрекательство, содействие в присвоении или растрате в особо крупных размерах), а Серго Карапетяну – по пункту 1 части 3 статьи 179 (присвоение или растрата в особо крупных размерах).

Сторонники Саргсяна считают данное дело политически мотивированным.

Сегодня суд обсудил процедурные вопрос. Слушание дела по существу начнётся через несколько недель, или месяцев.