В Азербайджане более 23,5 тысяч граждан захотели служить в армии на фоне конфликта на границе с Арменией.

Об этом сообщает Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу.

“Более 23,5 тысяч граждан откликнулись на призыв президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и выявили желание служить в армии. Они обратились в Государственную службу мобилизации и призыва в электронной форме, а также в местные ведомства и подразделения. Их зарегистрировали должным образом”, – говорится в сообщении.

Также там отметили, что граждане могут регистрироваться добровольцами на сайте, не приходя в ведомственные офисы лично.

Ранее сообщалось, что днем 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия. Азербайджан обвиняет подразделения армянских военных в артиллерийском обстреле.

13 июля напряжение усилилось. Министерство обороны Азербайджана сообщило, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В свою очередь, Минобороны Армении сообщило о провокационных действиях Азербайджана.