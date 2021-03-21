В Атланте (штат Джорджия) летом приняли закон о преступлениях на почве ненависти. Именно здесь произошла стрельба в СПА-салонах, в результате которой погибли восемь человек.

Об этом сообщает The Guardian.

В прокуратуре штата заявили, что пока не знают, будет ли это дело открыто, как “преступление на почве ненависти”. До прошлого года штат был одним из четырех, где не было принято закона о преступлениях на почве ненависти. На фоне акций протестов после смерти Джорджа Флойда законодатели штата приняли решение утвердить закон, предусматривающий дополнительное наказание за определенные преступления, если они мотивированы расой, цветом кожи, религией, национальным происхождением, полом, сексуальной ориентацией, умственной или физической инвалидностью жертвы.

Губернатор штата Брайан Кемп назвал новый закон “мощным шагом вперед”.

Несмотря на то, что обвиняемый в стрельбе говорит, что расизм здесь не при чем и он был движим “сексуальной зависимостью”, законодатели и активисты в штате утверждают, что “раса и пол жертв были главным мотивом”.

“Думать, что кто-то нацелился на три принадлежащих азиатам бизнеса, в которых работают американские женщины азиатского происхождения… и не имели в виду расу или пол, – просто абсурдно”, – сказала Грейс Пай, директор по организационным вопросам Asian Americans Advancing Justice.

Элейн Ким, профессор азиатско-американских исследований в Калифорнийском университете, сказала:

“Я думаю, что убийца, скорее всего, имел не только сексуальную зависимость, но и пристрастие к фантазиям об азиатских женщинах как сексуальных объектах”.

Сотни людей, которые вышли на главную площадь Атланты, чтобы почтить память о жертвах стрельбы, говорят то же самое.

Министерство юстиции США может выдвигать федеральные обвинения в преступлениях на почве ненависти независимо от конкретного решения штата. Пока что федеральные следователи не обнаружили доказательств, подтверждающих, что Лонг стрелял в жертв из-за их расы.

Лонг станет первым подсудимым, в отношении которого могут применить принятый летом закон о преступлениях на почве ненависти.