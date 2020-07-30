В Национальном центре по наблюдению за ураганами США сообщили, что в Атлантическом океане сформировался новый тропический шторм Исаиас.

Об этом свидетельствуют данные на сайте центра.

Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью около 8,7 м/с. Власти Пуэрто-Рико ввели чрезвычайное положение из-за приближения шторма.

Внутри урагана скорость ветра составляет 23 м/с.

Сейчас он находится в 250 км на юг от пуэрториканского порта Понсе.

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес приняла решение перевести на усиленный режим службу национальной гвардии острова.

Также береговая охрана предупредила о высоком риске затоплений прибрежных зон.

В Центре отметили, что если скорость ветра шторма достигнет 33 м/с, то есть на 10 единиц больше, чем сейчас – его переквалифицируют в ураган.