Об этом свидетельствуют данные на сайте центра.
Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью около 8,7 м/с. Власти Пуэрто-Рико ввели чрезвычайное положение из-за приближения шторма.
Внутри урагана скорость ветра составляет 23 м/с.
Сейчас он находится в 250 км на юг от пуэрториканского порта Понсе.
Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес приняла решение перевести на усиленный режим службу национальной гвардии острова.
Также береговая охрана предупредила о высоком риске затоплений прибрежных зон.
В Центре отметили, что если скорость ветра шторма достигнет 33 м/с, то есть на 10 единиц больше, чем сейчас – его переквалифицируют в ураган.
- Ранее сообщалось, что ураган “Ханна” обрушился на юг Техаса, чиновники предупредили об опасном для жизни, сильных ветрах и проливных дождях.